Snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur vanaf maart

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur gaat in de tweede helft van maart volgend jaar in. Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.

Er is nog tijd nodig om alle borden aan te passen, aldus de minister.

Eerder besloot het kabinet om de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur terug te brengen om zo de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Daarmee zou weer ruimte ontstaan om de bouw op gang te brengen.

Dat is nodig omdat de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, eerder oordeelde dat de Nederlandse aanpak tegen stikstof niet voldoet.

Door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt door onder meer de uitstoot van de agrarische sector en het verkeer, staat de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden in Nederland al jaren onder druk.

Nieuwe borden

Rijkswaterstaat gaat de nieuwe borden tussen donderdagavond 12 maart en maandagochtend 16 maart vervangen. De nieuwe snelheden gelden dan vanaf 16 maart om zes uur 's ochtends.

Op plekken waar dat eerder ook mocht mag na zeven uur in de avond 120 of 130 kilometer per uur gereden worden.