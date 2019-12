Spoedwet stikstof neemt hobbel Tweede Kamer

De spoedwet stikstof, waarmee het kabinet de bouw weer snel op gang wil krijgen, is aangenomen door de Tweede Kamer. Met steun van de SGP, 50Plus en het onafhankelijke Kamerlid Van Haga was een meerderheid vóór. Oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA, die de coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid kunnen helpen, stemden allebei tegen.

Volgende week is de behandeling in de senaat, die er naar verwachting de week daarna over stemt. Het is onzeker of de spoedwet het daar ook gaat halen. Het kabinet hamert erop dat de wet nodig is om de woning-, weg- en waterbouw vlot te trekken en dat uitstel grote gevolgen heeft voor de economie.