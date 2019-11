100 in plaats van 130: meer woningbouw, maar niet dé oplossing

Mogen we straks nog ergens 130 rijden?

Ja, volgens de plannen wel. De maximumsnelheid wordt overdag, dus op de drukste momenten van de dag, 100 kilometer per uur. Van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt de maximumsnelheid dan op de plekken waar het nu ook al mag 120 of 130. Dat is dus niet overal. In sommige delen van het land, bijvoorbeeld in stedelijk gebied, is de maximumsnelheid nu al 24 uur per dag 100 of lager.

Hoeveel langer ben je met 100 onderweg?

Als je naar de cijfers kijkt, ben je op diverse wegen langer onderweg. Op sommige plekken kan je best lang achtereen 130 rijden, bijvoorbeeld op de A7 van Sneek naar Groningen. Dat is een afstand van ongeveer 70 kilometer. Met 130 kilometer per uur doe je daar 32 minuten over. Als je 100 rijdt, duurt de rit tien minuten langer.

Maar deze cijfers zeggen niet zoveel. Eerder zei hoogleraar Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen) al dat mensen de tijdwinst bij een hogere snelheid overschatten. In Nederland zijn de stukken waarop je continu 120 of 130 kunt rijden, beperkt. En door op- en afritten wordt het verkeer continu gestoord.

Komen er door een lagere maximumsnelheid niet meer files en ongevallen?

Als je puur objectief kijkt naar het verkeer, dan is dat niet de verwachting. "Je remweg is veel korter: als er iets gebeurt, dan sta je veel sneller stil", zegt verkeerspsycholoog Kirsten van Merwijk van XTNT. "Maar waar je zeker in een overgangsperiode mee te maken zal hebben, is dat mensen zich sneller zullen vervelen. Ze mochten eerst 130 op een bepaald stuk, en mogen dan nog maar 100. Dan kan het zijn dat ze toch even op hun telefoon kijken, omdat het langzamer gaat."

Voor de verkeersveiligheid lijkt verlaging echter, zeker op termijn, een goed idee. Hard nodig ook, want de laatste jaren is het onveiliger geworden op de snelwegen. "Als je de snelheidslimiet omlaag doet, dan leidt dat over het algemeen ook tot minder variatie in de snelheid", legt Marjan Hagenzieker uit. Zij is hoogleraar Verkeersveiligheid aan de TU Delft. "Bij 130 zijn er nog best veel automobilisten die 100 rijden. Als iedereen ongeveer dezelfde snelheid rijdt, is de spreiding kleiner."

Wat ook meespeelt is de enorme lappendeken aan maximumsnelheden in het land. "De limiet is op heel veel plekken variabel", zegt Hagenzieker. "Dat is verwarrend en leidt tot onrustig gedrag. Mensen twijfelen, kiezen de verkeerde snelheidslimiet. Ik kan me zo voorstellen dat een algemene lagere maximumsnelheid daarom ook goed is voor de doorstroming."

En de boete?

Wie zich niet kan inhouden en toch 130 blijft rijden waar je 100 mag, kan rekenen op een bekeuring van 234 euro. Het Openbaar Ministerie gaat op korte termijn bekijken welke mogelijkheden er zijn voor snelheidscontroles. Een woordvoerder benadrukt dat handhaving van de maximumsnelheid "altijd een belangrijk aandachtspunt" is.

Of iedereen zich in het begin ook echt aan de maximumsnelheid gaat houden, is volgens verkeerspsycholoog Van Merwijk maar de vraag. "De maatregel zal weerstand oproepen bij weggebruikers. Men wordt beperkt in de snelheid, en wil het liefst gewoon zo hard mogelijk. Een maatregel die in de overgangsfase nodig is, is in dit geval handhaving."

Door de maatregel moeten er snel nieuwe borden worden bijgemaakt: