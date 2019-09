Snelheid omlaag voor minder stikstof, (hoe) werkt dat?

Een lagere maximumsnelheid zou bovendien tot een betere doorstroming leiden en daarmee tot minder files, aldus de commissie-Remkes.

Hoe kan het dat we door langzamer te rijden minder vaak in de file staan?

Op trajecten waar je 130 kilometer per uur mag rijden, zijn de snelheidsverschillen nu groot. Vrachtwagens mogen bijvoorbeeld maar 80 kilometer per uur. "Hoe groter die snelheidsverschillen, hoe onrustiger het verkeersbeeld", zegt Tijmen van de Poll, adviseur milieukwaliteit bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

"Bij een snelheidsverlaging breng je de snelheden dichter bij elkaar, waardoor er een rustiger verkeersbeeld ontstaat en de ruimte op de weg beter benut kan worden. Dat zorgt voor een betere doorstroming."

En een betere doorstroming betekent: minder stikstofuitstoot. Files veroorzaken namelijk nog meer stikstofuitstoot dan 130 kilometer per uur rijden, zelfs 81 procent meer, staat in het rapport van Remkes. "Je motor blijft draaien, maar je komt niet vooruit", legt stikstofhoogleraar De Vries uit. "Dus je verbruikt uiteindelijk meer benzine."

Hoeveel levert langzamer rijden op?

De bijdrage van het verkeer op stikstofneerslag in de natuur (ook wel depositie genoemd) is zo'n 6,5 procent. Ter vergelijking: die van de landbouw is ruim 45 procent. "De veehouderij is binnen Nederland nog altijd veruit de grootste veroorzaker van de bestaande ammoniakemissies", schrijft Remkes in zijn adviesrapport.

Jan Willem Erisman, hoogleraar integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, verwacht dat de stikstofneerslag door een snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur afneemt met 4 procent. "Dat klinkt als weinig, maar daardoor ontstaat wel ruimte voor kleinere activiteiten, zoals het bouwen van huizen."

Volgens Van de Poll van Royal HaskoningDHV is nog onzeker hoeveel ruimte er precies ontstaat. "Dat zal per gebied en locatie verschillen. We staan wat natuur betreft op een achterstand. De opgave die er ligt om die achterstand weg te werken is enorm, dat gaat met alleen een snelheidsverlaging zeker niet lukken. De commissie Remkes geeft dan ook terecht aan dat in alle relevante sectoren de stikstofuitstoot omlaag moet."

En nu?

Of we straks echt overal minder hard mogen rijden, is overigens nog maar de vraag. Remkes oppert in zijn rapport al de mogelijkheid om de snelheid alleen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden te verlagen.

Maar los daarvan ligt de bal nu bij het kabinet. Dat komt begin oktober met een reactie op het advies van de commissie-Remkes. Minister Schouten van Landbouw zei gisteren al dat het kabinet beseft dat "urgentie en spoed" nodig zijn.

In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland zo met stikstof in z'n maag zit: