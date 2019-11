Opnieuw grote staking in het onderwijs, maar waarom eigenlijk?

Zomaar een woensdag vrij klinkt veel scholieren vermoedelijk als muziek in de oren. Vandaag kunnen zij zich in de handen wrijven, want veel leraren gaan staken. Uit een peiling van de AVS, de belangenorganisatie voor leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, blijkt dat 80 procent van de scholen meedoet. Maar hoe ziet zo'n stakingsdag eruit? En wat willen leraren eigenlijk?

Waar voeren leraren actie?

In het hele land vinden manifestaties plaats. De grootste evenementen zijn onder meer in Leeuwarden, Almere, Amsterdam, Eindhoven, Goes en Den Haag. In Utrecht is onderwijspersoneel tussen 12.05 en 12.10 uur even stil. Het achterliggende idee daarvan is dat het onderwijs ook 'stilstaat'. In Rotterdam wordt 's ochtends een protestmars gelopen.

De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting. De publieke tribune zal naar verwachting vol zitten met leraren. De ontwikkelingen zijn op de verschillende locaties in de rest van het land te volgen.

Op deze plekken zijn vandaag manifestaties: