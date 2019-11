Kleine onderwijsbond roept alsnog op tot staking: 'Geld is zoethoudertje'

"We wisten niet wat ons overkwam", zei Althuizen. "Ik heb echt duizenden berichten gehad op Twitter en op Facebook. Wij vrezen dat grote onderwijsbonden op deze manier nooit meer leraren bereid krijgen om het werk neer te leggen voor de goede zaak."

Het toegezegde geld noemt hij een "zoethoudertje": "Want als je accepteert dat er een noodpakket komt, moet je dat koppelen aan een toezegging voor de miljarden die op korte termijn nodig zijn. Anders is het niet meer dan een doekje voor het bloeden. Voorlopig zijn we echt weer helemaal terug bij af."

Eerste stap

Leraren in Actie is daarom ook gewoon van plan om woensdag naar Den Haag te trekken, zoals gepland, en roept de leden op alsnog te gaan staken. "Hoe lastig dat ook is, nu de staking door de traditionele bonden is afgeblazen."

Onderwijsbond AOb, die als grootste bond gisteren om de tafel zat met de minister, benadrukte gisteren na de toezegging van het kabinet het geld als "een eerste stap" te zien. "In de toekomst zal er veel meer nodig zijn om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden", zei AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.