Leraren nog ontevreden na akkoord, ouders geven ze 'groot gelijk'

Is de school woensdag nou open of niet? Onder ouders en leraren is daar dit weekend veel verwarring over ontstaan. Na een toezegging van 460 miljoen euro extra voor het onderwijs door minister Slob werd de staking van woensdag in eerste instantie geschrapt. Maar gisteren kwam de grootste onderwijsbond AOb hiervan terug.

Ouders op deze school in Amersfoort vinden dat een goed besluit. Staken is nodig, zeggen ze: