Peiling: 80 procent scholen staakt woensdag mee

Het grootste deel van de scholen is woensdag dicht. Dat volgt uit een peiling van de AVS, de belangenorganisatie voor leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. Meer dan 80 procent van de schoolleiders zegt mee te doen aan de landelijke staking.

Vrijdag leek de eerder aangekondigde actie nog van de baan, toen een convenant werd gepresenteerd dat minister Slob had gesloten met de werknemers en vakbonden in het onderwijs. Toen bleek dat veel leraren de afspraken onvoldoende vonden, maakten de bonden bekend dat de staking alsnog doorgaat.

Onvrede

Uit de peiling van de AVS blijkt dat schoolleiders weliswaar tevreden zijn over veel afspraken om onder meer de werkdruk te verlagen, maar dat de onvrede niet weg is. Behalve het toegezegde noodpakket van 460 miljoen euro is volgens de schoolleiders meer structureel geld nodig.

Om de politiek daarvan te doordringen, wordt de staking doorgezet. "We gaan staken voor de lange termijn", zegt AVS-voorzitter Van Haren.

De Algemene Onderwijsbond, vakbond voor leraren, heeft een actiesite waarop mensen kunnen doorgeven of hun school meedoet aan de staking. De teller stond rond 13.30 uur op ruim 3350 scholen.