Leraren zetten landelijke staking op 6 november door

De staking van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs op 6 november gaat door. Vanochtend verliep het ultimatum van onderwijsbonden voor meer geld in het onderwijs. Daar is volgens de bonden geen gehoor aan gegeven, waarmee de al eerder aangekondigde landelijke stakingsdag een feit is.

Tijdens de staking vragen de bonden de leraren niet om naar het Malieveld te trekken zoals bij de vorige staking op 15 maart. In plaats daarvan worden leraren verzocht via sociale media zoveel mogelijk van zich te laten horen.

Wel organiseren de bonden regionale manifestaties en worden de leraren opgeroepen samen naar de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer te kijken.

Bij de vorige staking sloot de helft van alle basisscholen de deuren.

Claim van 423,5 miljoen

In juli legden de vakbonden en werkgevers een gezamenlijke claim bij het kabinet neer van 423,5 miljoen euro. Dat geld is volgens de sector volgend jaar nodig om de salarissen te verhogen, de werkdruk te verlagen en het lerarentekort aan te pakken.

Vorige week liet onderwijsvakbond AOb al weten dat een overleg met premier Rutte niets had opgeleverd, waarmee de staking al zo goed als zeker was.