Onderwijs doet nogmaals verzoek aan Slob om extra geld

De onderwijssector doet opnieuw een oproep aan minister Slob om met extra geld over de brug te komen. In totaal is volgens de koepelorganisaties PO-raad (basisonderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs) en vakbonden 423,5 miljoen euro nodig om de gaten in de begroting van 2020 te dichten.

Het grootste deel, ruim 241 miljoen, is voor het basisonderwijs bestemd. Daar is nog steeds sprake van hoge werkdruk en een tekort aan leraren. "Bij velen is er eerder een wens om minder te gaan werken, dan om meer te gaan werken. Oudere leraren willen vanwege de werkdruk eerder stoppen", staat in een brief aan de minister. Ook wil de sector dat leraren in het primair onderwijs beter worden beloond, zodat het salarisverschil met het voortgezet onderwijs kleiner wordt.

Mooiste beroep ter wereld

De rest van het geld zou naar het voortgezet onderwijs moeten gaan, waar ook sprake is van een hoge werkdruk. Verder is er de wens om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een ander probleem is dat sommige vakken niet meer kunnen worden gegeven door een tekort aan leraren, vooral in de achterstandsgebieden, wat leidt tot ongelijke kansen.

Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het extra geld een noodpakket. "Als we willen dat mensen voor de klas kunnen blijven staan, hebben we dit geld nodig. En we moeten dat op zo'n manier inzetten dat je laat zien dat het een aantrekkelijk beroep is, het mooiste beroep ter wereld."

Slob trekt portemonnee

Minister Slob trok de afgelopen maanden meerdere keren extra geld uit voor het onderwijs. In oktober vorig jaar investeerde hij 21 miljoen euro om het lerarentekort aan te pakken. In maart haalde hij 96 miljoen euro naar voren uit de begroting van latere schooljaren om de werkdruk op basisscholen aan te pakken.

Bij de Voorjaarsnota besloot Slob structureel 100 miljoen euro extra uit te trekken, een bedrag waar scholen en universiteiten jaarlijks op kunnen rekenen. Ook komt er de komende vijf jaar incidenteel tussen de 90 en 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het onderwijs.