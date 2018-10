Minister Slob vindt extra geld voor aanpak lerarentekort

Minister Slob trekt extra geld uit voor zij-instromers die leraar willen worden. Ook komt er meer steun voor regio's met een nijpend tekort aan leerkrachten. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft in totaal 21 miljoen euro om het groeiende lerarentekort aan te pakken.

Eind september werd bekend dat er zo veel hoogopgeleiden zonder lesbevoegdheid willen overstappen, dat de subsidiepot voor deze zogenoemde zij-instromers bijna op was. "Er is sprake van een ongekende groei", zei Slob in de Tweede Kamer. Per zij-instromer kunnen scholen 20.000 euro subsidie aanvragen. Ze komen direct voor de klas te staan, terwijl ze hun lesbevoegdheden nog moeten halen.

Kandidaten

Het kabinet had in 2018 gerekend op zo'n 160 zij-instromers. Er hebben zich echter al 350 kandidaten gemeld, meer dan het dubbele. Nu heeft Slob op zijn begroting geld gevonden, 4 miljoen euro voor dit jaar, 4 miljoen euro voor volgend jaar. "Dus alle aanvragen kunnen in behandeling worden genomen", aldus een verheugde minister.

De rest van het geld, zo'n 13 miljoen euro, gaat onder meer de grote steden in de Randstad, die veel last hebben van de schaarste aan leerkrachten. Betrokkenen krijgen zo de kans om zelf passende oplossingen te vinden. De minister erkent dat het niet dé oplossing is. "Die is er niet, maar we moeten wat doen. De tekorten zijn groot. Het is alle hens aan dek." De 21 miljoen euro is een eenmalig extraatje.