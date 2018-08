Extra maatregelen tegen lerarentekort, maar kabinet houdt portemonnee dicht

Het kabinet komt met extra maatregelen om het tekort aan leraren aan te pakken. De onderwijsministers Slob en Van Engelshoven zien dat het tekort aan onderwijzers en docenten "inmiddels goed voelbaar" is in grote delen van het land en dat scholen de "grootste moeite" hebben om leraren te vinden.

Het probleem verschilt sterk per regio - in Amsterdam zijn er geen vervangers voor ziekte gevonden - en daarom is vooral een regionale aanpak nodig, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen 'regionale aanjagers' die scholen stimuleren om samen te werken en elkaar niet te beconcurreren. Nu komt het voor dat de ene school een goede leraar met betere voorwaarden weglokt bij een andere school.

Werkdruk

De ministers benadrukken dat dit kabinet al belangrijke maatregelen heeft genomen om het lerarentekort aan te pakken. Er is vorig jaar 270 miljoen euro uitgetrokken voor een salarisverhoging van bij elkaar zo'n 8,5 procent voor leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast is 430 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk en hebben scholen de vrijheid om zelf te bepalen of dat geld ingezet wordt voor een extra docent, een onderwijsassistent of andere ondersteuning.

Prognoses

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit extra overheidsgeld effect heeft. Nieuwe en actuele cijfers van het lerarentekort zijn er niet. De prognoses voorspellen dat het tekort in 2020 4000 fte's is, maar in deze voorspelling is nog geen rekening gehouden met de recente oplossingen. De PO-raad gaat uit van een tekort van 1300 basisschoolleraren voor het aankomende jaar, zo blijkt uit eigen berekeningen.