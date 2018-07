Basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad zegt zich ernstig zorgen te maken. "We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op ten duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Daar krijgen kinderen mee te maken en het leidt tot onzekerheid bij ouders: hoe gaat het komend schooljaar eruit zien?"

Den Besten vraagt het kabinet met meer structurele oplossingen te komen dan de "losse, niet meer elkaar samenhangende maatregelen" die op dit moment zouden worden genomen. "Ik zie te veel los zand".

Als voorbeeld noemt zij de 'zij-instromers', de mensen van buiten het onderwijs die opgeleid zouden moeten worden tot onderwijzer. "Het komende jaar is er voor 160 van hen een betaalde plek. Dat is echt een druppel op een gloeiende plaat als je bedenkt dat het tekort volgens de prognoses over twee jaar op 4000 leerkrachten staat. We moeten zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren. Bijvoorbeeld via slimme inzet van ict die het klassieke denken in één leraar per groep kan doorbreken."

Salarissen

Vanaf september gaan de salarissen in het onderwijs al omhoog. Het kabinet heeft daar 270 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarnaast is er 237 miljoen beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. "We hopen dat dat dit soort maatregelen meer mensen over de streep trekt om in het basisonderwijs te gaan werken", zegt Den Besten. "Tegelijkertijd zien we dat bij de salarissen het gat met de middelbare scholen blijft. Deze verhoging in de nieuwe cao is dus een eerste, belangrijke stap, maar niet voldoende."