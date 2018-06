Onderhandelaars zijn het eens over cao basisonderwijs

Onderhandelaars van werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Daarbij is de 270 miljoen euro die het kabinet extra op Prinsjesdag voor het onderwijs heeft uitgetrokken maximaal benut, zeggen ze.

Dat bedrag was niet genoeg om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Daarvoor is nog eens 560 miljoen euro nodig. "De politiek is nu weer aan zet om die kloof echt te overbruggen", schrijven ze. Alleen dan zou het lerarentekort kunnen worden opgelost.

De stakingsacties van belangengroep PO in actie zijn niet van de baan. In september zijn de regio's Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. Als het kabinet op Prinsjesdag niet met dat extra bedrag over de brug komt, worden de acties geïntensiveerd, zegt Thijs Roovers van PO in actie.

Reactie minister Slob

Minister Slob van Onderwijs is blij dat de partijen eruit zijn. Zodra de achterbannen hebben ingestemd, wordt de beloofde 270 miljoen euro uitgekeerd.

Het ministerie heeft berekend dat een basisschoolleraar er gemiddeld 8,5 procent op vooruit gaat; dat komt neer op 3100 euro bruto per jaar. Slob verwacht dat de verhoging het komend schooljaar op de salarisstrook zal verschijnen.

PO in actie wijst erop dat oudere leraren er het meest op vooruit gaan, omdat bij hen de kloof met leeftijdgenoten in het voorgezet onderwijs het grootst is. Bij jonge leraren is die kloof kleiner.

Minder lessen uitvallen

De cao bevat nieuwe functiebeschrijvingen met bijbehorende salarissen. Dat heeft tot gevolg dat alle leraren in een hogere salarisschaal terechtkomen. Daarbovenop krijgen de leraren per 1 september een marktconforme salarisverhoging van 2,5 procent, en in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van het nieuwe maandsalaris. Ook komt er een andere regeling voor vervanging bij ziekte, zodat er minder lessen uitvallen.

De nieuwe cao loopt tot 1 maart volgend jaar.