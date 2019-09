Leraren dreigen met landelijke staking op 6 november

"De kinderen komen tekort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen", zegt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond AOb. Daarbij sluit CNV Onderwijs zich aan. "Het kennisniveau van leerlingen staat onder druk", stelt voorzitter Jan de Vries. "Dit raakt onze hele samenleving."

Deadline

De bonden hebben het kabinet een ultimatum gegeven tot 21 oktober. Vijf dagen daarvoor vindt er volgens AOb-voorzitter Verheggen nog een gesprek plaats met het kabinet over het eisenpakket van de onderwijssector. "Laten we hopen dat dat iets oplevert. Zo niet, dan gaan we staken."

In maart was er ook een landelijke lerarenstaking. Toen ging het eveneens om minder werkdruk en meer salaris. Tienduizenden actievoerders waren op het Malieveld in Den Haag. Docenten in het hoger onderwijs staakten in maart ook mee.

Deze keer zal er geen centrale manifestatie zijn, zegt Verheggen. Het is de bedoeling dat stakers op 6 november op verschillende plekken in het land bij elkaar komen om een Tweede Kameroverleg over de onderwijsbegroting te volgen. "We gaan de politieke partijen interactief op de huid zitten."