Basisschool Amsterdam dicht 'om tekort aan leraren'

Een basisschool in Amsterdam moet de deuren sluiten, naar eigen zeggen vanwege het tekort aan leraren. De bestuurder van de koepel waaronder de 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost valt, bevestigt berichtgeving van het AD hierover. "We kunnen goed onderwijs niet meer waarborgen", zegt hij tegen de krant.

De school gaat op 1 januari dicht, maar leerlingen van groepen 6, 7 en 8 kunnen er over drie weken al niet meer terecht. Vanavond zijn de ouders op een bijeenkomst ingelicht over de beslissing.

De school heeft 111 leerlingen en moet het doen met twee vaste leraren en invalkrachten. De directeur zou door het tekort zelf voor de klas zijn gaan staan. "We hebben lang geprobeerd de problemen op te lossen met ingehuurde leerkrachten en zzp'ers. En klassen verdelen is op een kleine school als deze lastig", zegt de bestuurder tegen het AD.

'Heel vervelend'

Minister Slob van Onderwijs zegt in een reactie dat hij de sluiting van de school heel vervelend vindt voor de leerlingen en hun ouders. Een woordvoerder zegt ook dat de school zich niet eerder bij het ministerie heeft gemeld. "Dus we weten niet precies welke situatie hieraan ten grondslag ligt. We zullen ons snel laten informeren."

Veel scholen worstelen met een tekort aan leraren en vooral in de Randstad is het probleem groot. De scholenkoepels uit de grote steden vroegen de minister begin deze maand om een crisisaanpak.

Extra geld?

Een groot deel van de Kamer drong vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen aan op extra geld voor de leraren. Het kabinet zegde toe te willen kijken of er volgend jaar eenmalig extra geld kan worden uitgetrokken om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken.

Partijleider Asscher van de PvdA noemt het sluiten van de Amsterdamse school "een dramatisch bericht" en wil dat het kabinet nu echt over de brug komt.