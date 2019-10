Defensieminister Bijleveld over Trump: zo ga je niet met elkaar om

Minister Bijleveld van Defensie is "teleurgesteld" in president Trump omdat hij Nederland en andere landen vooraf niet heeft geïnformeerd over de aftocht van de Amerikaanse troepen uit het noordoosten van Syrië. "Zo ga je niet met elkaar om. Bondgenoten moeten elkaar altijd netjes informeren", zei Bijleveld op een defensiebijeenkomst in Den Haag. "Dat mag je van elkaar verwachten."

Tijd

Afgelopen zondag maakte Trump na een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan via Twitter bekend dat Amerikaanse militairen zich zouden terugtrekken uit het Syrisch-Turkse grensgebied waar vooral Syrische Koerden wonen. De afgelopen jaren hebben de Koerdische YPG-strijders, met steun van de VS, het gebied heroverd op de terroristische organisatie Islamitische Staat.

Nederland maakt deel uit van de anti-IS-coalitie en Bijleveld snapt dan ook niet dat Trump vooraf niets gezegd heeft over de aftocht. "Als we er samen in zitten, moet je er ook samen over spreken. Samen erin, samen eruit", aldus de Nederlandse minister.

Weggelopen

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Hoekstra is niet onder de indruk van de kritiek van de defensieminister. Nederland heeft geen troepen in het gebied en de Nederlandse F-16's zijn inmiddels ook terug. Deze gevechtsvliegtuigen werden ingezet tegen Islamitische Staat boven Irak en Syrië. "Nederland is weggelopen uit Syrië. De minister kan teleurgesteld zijn. Dat is prima", reageert Hoekstra.