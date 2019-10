VS geeft Turkije de vrije hand in noorden Syrië

De Amerikaanse regering geeft Turkije de vrije hand bij een militaire operatie tegen Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië. Amerikaanse troepen daar trekken zich terug, meldt het Witte Huis. Het gebied aan de grens met Turkije werd enkele jaren geleden door Koerdische troepen, in samenwerking met de VS, op IS veroverd. Het lijkt erop dat die bondgenoten nu in de steek worden gelaten. Wanneer de Turkse militaire operatie begint, is niet duidelijk, maar het zou "snel" zijn.

De Turkse president Erdogan wil de Koerdische strijders, die hij beschouwt als terroristen, verdrijven. Hij zegt dat ze samenwerken met Koerdische strijders in Turkije. Verder wil hij ten oosten van de Eufraat een 'veilig gebied' creëren voor de miljoenen Syrische vluchtelingen die al jaren in Turkije verblijven. De plannen daartoe zijn in een vergevorderd stadium.

Erdogan heeft zijn plannen gisteren telefonisch met president Trump besproken.