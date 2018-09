Nederlandse F-16's weg uit Irak en Syrië

Eind dit jaar stopt de inzet van Nederlandse F-16's tegen Islamitische Staat boven Irak en Syrië. De bijdrage met F-16's liep eind dit jaar al af en het kabinet heeft nu besloten die termijn niet te verlengen. Volgens het kabinet verschuift de Nederlandse inzet van offensief optreden tegen IS naar het versterken van de veiligheidssector in heel Irak.

Er blijven enkele tientallen Nederlandse militairen in Irak. Vijftig van hen worden ingezet voor trainingen aan het Iraakse leger. De Nederlanders moeten de Irakezen helpen om gebieden veilig te houden die op IS zijn heroverd. Verder blijven twintig militairen special forces opleiden en Nederland draagt ook met militairen en civiele experts bij aan een NAVO-missie in Irak en aan de training van Peshmerga's, Koerdische strijdkrachten.

Het kabinet benadrukt dat het einde van de militaire strijd tegen IS in zicht lijkt, maar dat tegelijk IS zich in Irak heeft omgevormd tot een ondergrondse groepering die vooral een bedreiging blijft door aanslagen. Nederland wil meehelpen aan een "duurzame overwinning" op IS.

Het kabinet wil verder met twintig man bijdragen aan een EU-missie in de Sahel. Op 1 mei begint de afbouw van de bijdrage aan de VN-missie in Mali. Daar blijven nog wel enkele politiefunctionarissen en stafofficieren.