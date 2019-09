Opvoedhulp en 'Dutch-DEA' als wapens in de strijd tegen drugscriminelen

Maar alleen hard optreden tegen drugsbazen lijkt niet voldoende. Ook de Amerikanen met hun jarenlange War on Drugs kampen nog altijd met goedkope drugs, overdosissen en almaar stijgende vraag en aanbod. Volgens sommigen moet de bloedige War on Drugs zelfs als aanjager van de drugshandel worden gezien.

Tops en Tromp schrijven in hun rapport daarom ook over de positie aan de onderkant van de criminele piramide: de jongeren. Ze worden de wereld ingezogen en krijgen steeds grotere klussen.

'Een stap waar je op kon wachten'

Erik Heijdelberg, directeur van Willem Schrikker Jeugdbescherming, ziet dat ook. Hij is daarom geschokt maar niet verbaasd dat de moord op advocaat Wiersum vermoedelijk door een jonge man is gepleegd. "We zien dit zich al jaren ontwikkelen. Het was bijna een stap waar je op kon wachten. Dit gaan we nog wel meer zien de komende jaren", zegt hij in het NPO 1 radioprogramma Nieuws en Co.

"Wij zien een enorme verharding van de jeugdcultuur die heel erg is gericht op status en geld. De manier om geld te verdienen is de drugshandel", zegt hij. "Het gebeurt vooral door jongens met een laag IQ. Ook met een laag IQ kun je iemand doodschieten, maar je overziet niet wat je doet."

Na de moord op Wiersum werd gesproken van een aanslag op de rechtsstaat, maar Heijdelberg betwijfelt of de dader dat ook zo ziet. "Die gaat alleen 'iemand laten slapen', zoals ze dat noemen."