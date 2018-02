Nederland narcostaat? 'De rode loper ligt uit voor drugscriminelen'

- "Ik heb de laatste 25 jaar kleine dealers zien doorgroeien tot grote ondernemers met goede contacten in politieken zogenaamd gerespecteerde beleggers."

- "Nederland is echt een narcostaat gewordende laatste dertig jaar. Wat we niet zien, is er niet. Nou, ondergronds heeft het fors doorgewoekerd."

- "In Dubai zit het vol met criminelen die weten dat we hier weinig kunnen uitrichten."

Een paar uitspraken van rechercheurs. Ze luiden de noodklok in een rapport van politiebond NPB, dat vandaag naar de Tweede Kamer gaat. Daarin staat dat Nederland, volgens menig rechercheur, pijnlijk veel kenmerken vertoont van een 'narcostaat'.

Kun je Nederland echt in een adem noemen met Colombia of Mexico? Landen met meedogenloze maffiabazen, bloedige drugsoorlogen en corrupte politici? Minister Grapperhaus vindt van niet en ook NPB-voorzitter Jan Struijs zegt dat het niet zó dramatisch is. "We hebben hier gelukkig geen Mexicaanse toestanden. Het is niet zo dat hier duizenden mensen worden doodgeschoten. Er worden wel mensen geliquideerd, maar niet op die schaal."

'Alles wordt aangetast'

Maar er zijn wel alarmerende signalen, volgens Struijs. De georganiseerde misdaad heeft een parallelle economie gecreëerd die de rechtsstaat kan ondermijnen. "Laatst hadden we nog een voorbeeld dat de omzet van hennep in een middelgrote stad in Nederland groter is dan de gemeentebegroting. En je ziet de afhankelijkheid van een heleboel bedrijven, sportscholen, noem maar op, Alles wordt erdoor aangetast."