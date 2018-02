Politiebond: recherche zwaar overbelast, Nederland wordt 'narcostaat'

De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan. Het gevolg: criminelen blijven ongemoeid. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Politiebond (NPB) dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De vakbond heeft het afgelopen jaar gesprekken gehouden met bijna vierhonderd rechercheurs. Die constateren een veelvoud aan problemen en vinden dat er bitter weinig gebeurt om de opsporing te verbeteren.

Vier van de vijf zaken blijven liggen

De rechercheurs schatten dat ze maar een op de vijf zaken kunnen oppakken. De rest blijft liggen. Ze zijn vooral druk met liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Eigen onderzoek naar andere vormen van criminaliteit, zoals fraude, blijft grotendeels uit.

Ondertussen ontwikkelen criminelen zich tot rijke ondernemers met belangen in de horeca, de middenstand en op de huizenmarkt. Nederland is volgens de politiemensen uitgegroeid tot een "narcostaat", waar drugshandel welig tiert en de meeste criminele groepen met rust worden gelaten.

'Van de plank'

Volgens de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vallen er inderdaad zaken "van de plank", zo zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat gaat dan niet alleen om grote politiezaken, maar ook om de kleine criminaliteit. Dat zien we in Amsterdam, in Brabant. Dus niet op één plaats in Nederland."

Dat Nederland uitgroeit tot een "narcostaat", wil Aalbersberg niet beamen. "We zien op alle vlakken die parallelle economie komen. Ondermijning gebeurt op alle vlakken. In de straat, andere verdienmodellen. Want rond die drugsmarkt zit een hele keten. Maar ik geef ook toe: aan de bovenkant, in de internationale georganiseerde criminaliteit, ontbreekt het aan capaciteit bij de politie."