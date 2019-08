'Je hoeft er niets van te merken', toch ontwricht drugshandel de samenleving

In de Amsterdamse drugshandel gaan miljarden euro's om en de criminelen die eraan verdienen wordt amper een strobreed in de weg gelegd. Dit ontwricht de samenleving, staat in een rapport dat vandaag is verschenen.

De drugsproblematiek in Amsterdam is niet voor iedereen even zichtbaar. "Als je er niets van wilt weten, hoef je er niets van te merken", erkent hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops, een van de opstellers.

De vraag is dus: hoe wordt onze samenleving dan precies ontwricht en welke oplossingen zijn er om dit een halt toe te roepen? De onderzoekers stellen dat drugsproductie en -handel in Amsterdam praktisch gelegaliseerd is. De aanpak is gering. "Er wordt niet opgespoord, er wordt op z'n best aangetroffen", schrijven ze.

Zorgen over jongeren

De gevolgen zijn terug te zien op sociaal gebied, aldus de onderzoekers. "In sommige gebieden worden jongeren de drugswereld ingezogen. Kinderen van 9 à 10 jaar worden op de uitkijk gezet. Als zij dat goed doen, krijgen ze grotere klussen."

Met die grotere klussen, zoals het rondbrengen van drugs, wordt door duizenden Amsterdamse jongeren geld verdiend. "Zij hebben vaak een wat uitzichtloze situatie.", zegt Tops. "De liquidaties springen het meest in het oog, maar over die jongeren maken wij ons minstens zoveel zorgen".