Emoties en ongeloof bij advocaten na aanslag op collega en rechtsstaat

De NOS sprak vandaag met veel advocaten in Amsterdam, ze zijn ontzet, droevig en er is angst. In het radioprogramma Nieuws en Co zei strafrechtadvocaat Monique Gerson dat het geweld nu dichtbij komt. "We kennen dat geweld tegen advocaten, rechters en Officieren van Justitie, in landen als Italië of Colombia, maar nu lijkt het ook hier werkelijkheid te worden."

"Wij staan juist voor de mensen die dingen hebben gedaan die niet mogen volgens het Wetboek van Strafrecht", zei strafrechtadvocaat Suzanne de Jager. "We proberen ze zo goed mogelijk te helpen. Nu voelt het alsof we door die groep in de rug worden gestoken."

Strafrechtadvocaat Robbert Ketwaru zei dat, als inderdaad blijkt dat Wiersum is vermoord vanwege de kroongetuige, dit de advocatuur hard raakt. "Iemand kan dus zeggen dat je je werk niet meer kan doen, en die schiet je dan gewoon dood." De Jager: "Dit kan heel erg raken aan de onafhankelijkheid die je hebt als advocaat. Ik zou nu wel twee keer nadenken voordat ik een kroongetuige ga bijstaan."