IS-leider roept in audioboodschap op tot bevrijden IS-vrouwen

De leider van de islamitische terreurbeweging IS heeft een nieuwe audioboodschap naar buiten gebracht. Abu Bakr al-Baghdadi roept in de boodschap op tot het bevrijden van IS-vrouwen die vastzitten in Irak en Syrië, al is de echtheid van de audioboodschap nog niet geverifieerd. Het is voor het eerst sinds april dat er weer een teken van leven komt van hem. Toen verscheen er na vijf jaar weer een video waarop de IS-leider te zien zou zijn.

"Broeders en zusters, doe je uiterste best om ze te bevrijden en haal de muren neer die ze nu tegenhouden", is te horen in de boodschap. "Aarzel niet om losgeld te betalen als je ze niet met geweld kunt bevrijden. En val hun slagers aan, zoals je zou doen bij onderzoekers en rechters, en andere vijanden." Ook wordt door degene op de audioboodschap gesproken over "vernederende gevangenissen" die in stand worden gehouden door "kruisvaarders en hun sjiitische volgers".

Volgens Baghdadi, of iemand die zich voordoet als hem, zijn de Verenigde Staten en zijn bondgenoten verslagen in Irak en Afghanistan. De IS-leider waarschuwt in de tape ook voor nieuwe aanslagen. Hij noemde verschillende gebieden zoals Mali, maar geeft niet aan wanneer de aanslagen plaats zouden moeten vinden.

Verslagen

Baghdadi is een van de meest gezochte mensen ter wereld. De Verenigde Staten hebben 25 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op burgers, ambtenaren en militairen.

De meeste naasten van Baghdadi zijn door Amerikaanse luchtaanvallen om het leven gebracht, zoals de woordvoerder, de oorlogsminister en twee gouverneurs. Waar Baghdadi zit, is onbekend.

Zijn terreurorganisatie werd in 2017 in Irak verslagen, en in maart verloor het zijn laatste territorium in Syrië. Ondanks alle nederlagen heeft de beweging nog wel terreurcellen, die geregeld aanslagen plegen in zowel Syrië als Irak. IS riep in 2014 nog een kalifaat uit met Baghdadi als kalief. Op het hoogtepunt had het de terreurbeweging de macht over miljoenen mensen.