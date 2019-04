Recente video 'IS-leider Baghdadi' opgedoken

Er wordt al bijna twee jaar gediscussieerd over de vraag of de IS-leider nog in leven is. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei in 2017 van meerdere bronnen in Syrië gehoord te hebben dat hij dood is. Onduidelijk bleef wanneer hij was gestorven en hoe. Daarvoor was hij meerdere keren en door meerdere partijen doodverklaard.

IS heeft zijn dood steeds ontkend. Vorig jaar verspreidde de terreurgroep geluidsopnames waarop hij te horen zou zijn.

De laatste videobeelden dateren uit 2014, toen Baghdadi in de grote moskee in Mosul het kalifaat uitriep. IS had op dat moment nog grote delen van Irak en Syrië in handen.