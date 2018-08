IS-leider al-Baghdadi 'spreekt heilige strijders toe'

Op een website van Islamitische Staat zijn geluidsopnames gepubliceerd waarop volgens de terreurbeweging zijn leider Abu Bakr al-Baghdadi te horen is. Het zou voor het eerst in bijna een jaar tijd zijn dat al-Baghdadi weer van zich laat horen.

Het is de vraag of al-Baghdadi nog in leven is. Meerdere bronnen beweerden in juli vorig jaar dat de IS-leider naar alle waarschijnlijkheid om het leven was gekomen bij een bombardement. De terreurgroep heeft zijn dood altijd ontkend en publiceerde voor het laatst in september vorig jaar een vermeende audioboodschap van al-Baghdadi.

Het is onduidelijk of het nieuwe geluidsfragment ook echt de stem bevat van de terroristenleider. De spreker zegt dat de "heilige strijders" voor de overwinning niet afhankelijk zijn van wie de overmacht heeft in lucht of wie de meest moderne wapens heeft. De boodschap duurt 46 minuten.

Islamitische Staat heeft het afgelopen jaar veel terrein verloren in zowel Syriƫ als Irak. Al-Baghdadi is vanaf het begin in 2010 leider van de terreurorganisatie. IS riep in 2014 een wereldwijd kalifaat uit met al-Baghdadi als kalief, nadat de beweging grote delen van Irak en Syriƫ had veroverd.