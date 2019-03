SDF: kalifaat IS vernietigd, maar terreur nog niet verslagen

Het zogenoemde kalifaat van Islamitische Staat in Syrië en Irak is vernietigd, maar de terreur is nog niet verslagen. Dat zeggen de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Het laatste IS-bolwerk Baghouz, in het oosten van Syrië, werd sinds eind februari omsingeld. Honderden mensen kwamen om en duizenden sloegen op de vlucht. De Amerikaanse regering meldde gisteren dat IS in Syrië voor "100 procent" verslagen is. De door de Koerden geleide SDF wilden dat toen nog niet bevestigen.

Een SDF-woordvoerder spreekt vandaag wel van "de totale eliminatie" van het zelfverklaarde kalifaat. "Baghouz is bevrijd. De militaire overwinning op IS is een feit." De laatste weken gaven veel IS-strijders zich over. Ook werden er honderden gepakt bij vluchtpogingen.

Terreur nog niet verslagen

Daarmee is de terreurdreiging volgens de SDF nog niet geweken. Zo kunnen IS-strijders zich schuilhouden in de bevrijde gebieden. "We hernieuwen onze belofte om de oorlog voort te zetten en op hun restanten te jagen totdat ze compleet vernietigd zijn."

Er zijn mogelijk IS-strijders die zich hebben teruggetrokken in afgelegen woestijngebieden in Syrië of in Iraakse steden. Daar zouden ze aanslagen en ontvoeringen kunnen voorbereiden. Ook aan IS gelieerde groepen in onder meer de Egyptische Sinaï, Afghanistan en Nigeria vormen nog altijd een bedreiging.

Al-Qaida

IS ontstond als zijtak van Al-Qaida in Irak, maar wist in Syrië veel land in te nemen door de chaos die daar door de burgeroorlog was ontstaan. Op het hoogtepunt had IS, dat het kalifaat in 2014 uitriep, een derde van Irak en Syrië in handen. Datzelfde jaar werden onder meer grote historische steden als Mosul in Irak en Raqqa in Syrië veroverd.

In de acht jaar durende Syrische burgeroorlog blijven het regeringsleger van president Assad, de SDF en door Turkije gesteunde rebellen over als strijdende partijen.