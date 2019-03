VS: IS in Syrië is zijn laatste restjes terrein kwijt

Islamitische Staat is in Syrië voor "100 procent" verslagen, meldt het Witte Huis in Washington. Volgens woordvoerder Sarah Sanders heeft de terroristische groepering geen territorium meer. Ze liet journalisten een kaart van Irak en Syrië zien waarop de laatste restjes kalifaat zijn uitgewist.

Volgens Sanders is president Trump door het Pentagon op de hoogte gesteld, terwijl hij in het regeringsvliegtuig Air Force One op weg was naar Florida.

De door de Amerikanen gesteunde oppositiebeweging Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben wekenlang gestreden om de laatste IS-enclave Baghouz in het oosten van Syrië. De SDF zelf meldde vandaag nog dat de strijd aanhoudt. Enkele IS-strijders zouden zich nog in de buurt van Baghouz verborgen houden en weigeren zich over te geven.

President Trump heeft de afgelopen weken al enkele malen verklaard dat IS is verslagen, maar hij werd telkens door zijn eigen medewerkers tegengesproken.