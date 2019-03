Honderden IS-strijders opgepakt na vluchtpoging in Baghouz

Vierhonderd strijders van Islamitische Staat hebben geprobeerd te ontsnappen uit de laatste enclave van IS, het Oost-Syrische Baghouz. Dat zegt een hoge militair van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een organisatie die door de Verenigde Staten gesteund wordt. De jihadisten hebben zich overgegeven en zijn opgepakt.

Ze probeerden volgens de SDF te vluchten via een "netwerk" dat hen zou brengen naar een afgelegen gebied, zonder precies aan te geven waar dat gebied dan zou zijn.

De strijders probeerden te voet te ontkomen door zich voor te doen als burger, zegt de SDF. Ze zijn zowel van Syrische als buitenlandse komaf. De SDF zegt dat er nog honderden jihadisten in de Oost-Syrische plaats zijn omsingeld. Maandag gaf een groep van 200 IS-strijders zich al over aan de overwegend Koerdische beweging.

Evacuaties

Naar verwachting zijn er in Baghouz ook nog een onbekend aantal burgers. Rond de plaats wordt sinds zaterdag weer hevig gevochten. Sinds 12 februari werd er rond het Oost-Syrische dorp niet gevochten, om burgers de kans te geven de plaats verlaten. Ruim 10.000 mensen gaven daar gehoor aan, onder wie ook aanhangers van IS.

De SDF heeft samen met de Amerikanen alle mensen die zijn vertrokken gecontroleerd. Zij mogen niet gaan en staan waar ze willen. De SDF probeert het gebied te heroveren en daarmee zou de strijd tegen IS een nieuw hoofdstuk ingaan.

Met de 'val' van Baghouz zou IS het laatste stukje grond van zijn zelfbenoemde kalifaat verliezen. Dat wil niet zeggen dat het gevaar van IS dan geweken is. Tegen EenVandaag zei deskundige Koert Debeuf van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe dat er nog altijd 10.000 à 15.000 strijders van IS in de wereld rondlopen. Bijvoorbeeld in Turkije, Irak, Egypte of in Libische dorpjes. Ze wachten volgens Debeuf op nieuwe instructies.

Vorige maand ging correspondent Marcel van der Steen naar Baghouz, waar vrouwen en kinderen die vluchtten uit het IS-gebied werden opgepikt: