Strijd om laatste IS-enclave Syrië hervat, Koerden verwachten snelle zege

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) verwachten op korte termijn het laatste IS-bolwerk Baghouz in te nemen. Gisteravond zetten de door de VS gesteunde Koerden de aanval opnieuw in op de enclave van de terreurgroep.

Volgens de SDF zijn er zware gevechten aan de gang rond Baghouz. Strijders van IS zouden de militie proberen te stoppen met sluipschutters, valstrikken en drones. Acht Koerden zijn volgens de SDF gewond geraakt, sommigen zijn er slecht aan toe. Het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat er tien IS-strijders zijn gedood bij Baghouz.

Sinds 12 februari lag het gevecht om de Oost-Syrische stad grotendeels stil, zodat burgers het gebied konden verlaten. Ruim 10.000 achterblijvers hebben gehoor gegeven aan die oproep, onder wie aanhangers van IS. Zij worden overigens gecontroleerd door de SDF en ondervraagd door Amerikanen en zijn na de evacuatie in de regel niet vrij om te gaan waar ze willen.

Gevechten op de grond

Ook eerder gevangengenomen SDF-leden zouden zijn vrijgelaten. "Er zitten nu alleen nog strijders binnen die zich weigeren over te geven", zei een woordvoerder van de SDF gisteravond tegen persbureau AP.

De SDF probeert nu voornamelijk met strijders op de grond gebied te heroveren op de jihadisten die zich in de stad ophouden. "Er zijn vanmorgen bijna geen luchtbeschietingen geweest. Alleen vanmorgen zijn er een paar geweest, maar daarna niet meer."

Met de val van het laatste stukje IS-territorium zou de strijd tegen de terreurbeweging een nieuw hoofdstuk in gaan. De vrees is dat IS-strijders en -aanhangers aanslagen zullen blijven plegen. De afgelopen tijd werd het aantal aanslagen in Syrië al flink opgevoerd.