Wekdienst 14/9: afscheid van Mugabe en Maastricht 75 jaar bevrijd

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse actrice Felicity Huffman krijgt een gevangenisstraf van veertien dagen omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochter op een elite-universiteit te krijgen. Ze betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een hoge score kreeg op een belangrijke toelatingstoets.

Naast de celstraf krijgt ze ook een werkstraf van 250 uur opgelegd en moet ze een boete betalen van 30.000 dollar. Bij de uitspraak zei Huffman in tranen dat ze erop had moeten vertrouwen dat haar dochter het op eigen kracht ook had gekund. "Ik was bang, ik was stom en ik was zo ontzettend fout."

De bekende actrice, die in het verleden in de serie Desperate Housewives speelde en recenter in de Netflix-serie When They See Us, is de eerste die gestraft wordt voor haar rol in een grootschalig omkopingsschandaal.