Netflix-concurrent Disney+ naar VS, Canada én Nederland

Disney+, de aangekondigde streamingdienst van de entertainmentgigant Disney, komt naar Nederland. Dat kondigt het bedrijf aan op Facebook. Vanaf 12 november gaat Disney de concurrentie met Netflix aan in de Verenigde Staten, Canada en dus ook Nederland.

Het is opvallend dat Nederland tussen deze twee grote markten staat. Er gingen al langer geruchten dat de dienst ook naar ons land zou komen. De Amerikaanse techsite The Information meldde dit voorjaar dat Disney kiest voor Nederland vanwege de goede digitale infrastructuur. Disney ontkende dat later, maar nu blijkt de mediagigant toch voor ons land gekozen te hebben,

Bij de streamingdienst zullen Disney-films en -series exclusief te zien zijn voor klanten. Zoals bijvoorbeeld de live-action versie van Lady en de Vagebond. Ook de Star Wars-spinoff The Mandalorian zal te zien zijn bij Disney+.