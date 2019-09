Robert Mugabe: van geliefde vrijheidsstrijder tot verguisde dictator

Hand boven het hoofd

Cruciaal is een referendum in 2000 over een grondwetswijziging. De meeste Zimbabwanen stemmen tegen, tot afgrijzen van Mugabe. Media worden gemuilkorfd, oppositieleden in elkaar geslagen. De economie stort volledig in, de inflatie loopt op tot 100.000 procent per jaar, mensen sterven de hongerdood.

Westerse sancties krijgen Mugabe niet op de knieën. Bovendien houden Zuid-Afrika en veel andere Afrikaanse leiders hem lang de hand boven het hoofd. Ze blijven loyaal aan hun vroegere mede-verzetsstrijder, die altijd onderdak bood aan ANC-strijders.

Toch moet het in 2008 zelfs Mugabe duidelijk zijn dat hij de steun van zijn eigen volk kwijt is. Bij de presidentsverkiezingen wint oppositieleider Tsvangirai de eerste ronde. Mugabe gaat over tot nog zwaarder geweld en intimidatie, waarna de oppositieleider besluit zich terug te trekken uit de race.