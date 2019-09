Disney-topman stapt uit raad van bestuur van Apple

De topman van entertainmentbedrijf Disney, Bob Iger, is uit de raad van bestuur van Apple gestapt. Zijn vertrek wordt in verband gebracht met de videostreamingdienst die Apple in november wil lanceren. Disney begint eveneens een streamingdienst en de rol van Iger bij Apple kwam daardoor onder druk te staan.

Iger zat sinds 2011 in de raad van bestuur van het techbedrijf en was een persoonlijke vriend van Apple-oprichter Steve Jobs, die tot zijn dood in 2011 in de raad van bestuur zat van Disney. Hun band ging nog verder terug. Al in 2006 had Iger een doorslaggevende rol in de acquisitie van animatiestudio Pixar, waar Steve Jobs destijds een meerderheidsbelang in had.

In een verklaring prijst Iger Apple-topman Tim Cook en het techbedrijf. "Apple is een van de meest bewonderde bedrijven ter wereld, en staat bekend om de kwaliteit en integriteit van zijn producten en mensen. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik als lid van de raad van bestuur heb mogen dienen."

Rolmodel

Apple noemt Iger een vriend en "een rolmodel voor een hele generatie van leiders". "Hij leidt met zijn hart en was altijd vrijgevig met advies en zijn tijd. Hoewel we zijn bijdragen als lid van de raad van bestuur zeer zullen missen, respecteren we zijn beslissing. We hebben er alle vertrouwen in dat onze relatie met Bob en Disney nog lang zal blijven bestaan."

Experts verwachten de komende tijd een felle strijd om de kijker nu Disney en Apple zich in de streamingmarkt gaan mengen met eigen diensten. Videodienst Disney+ begint op 12 november in de VS, Canada en Nederland en is tot die tijd gratis beschikbaar. Apple TV+ moet op 1 november van start gaan in meer dan 100 landen, waaronder Nederland.