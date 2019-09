Celstraf voor Desperate Housewives-actrice voor 'studiefraude'

De Amerikaanse actrice Felicity Huffman krijgt een gevangenisstraf van 14 dagen omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochter op een elite-universiteit te krijgen. Ze betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een hoge score kreeg op een belangrijke toelatingstoets.

Huffman moet zich de komende zes weken melden bij de gevangenis om haar straf de beginnen. Naast de celstraf krijgt ze ook een werkstraf van 250 uur opgelegd en moet ze een boete betalen van 30.000 dollar.

Bij de uitspraak zei Huffman in tranen dat ze erop had moeten vertrouwen dat haar dochter het op eigen kracht ook had gekund. "Ik was bang, ik was stom en ik was zo ontzettend fout", zei Huffman nadat ze het vonnis had gehoord. "Er is geen excuus of rechtvaardiging voor mijn gedrag. Punt uit."

Rijke ouders

De bekende actrice, die in het verleden in de serie Desperate Housewives speelde, is de eerste die gestraft wordt voor haar rol in een grootschalig omkopingsschandaal. Rijke ouders probeerden onder meer testscores te vervalsen en kochten bijvoorbeeld sportcoaches om zodat hun kinderen op prestigieuze universiteiten als Yale, Stanford en UCLA werden aangenomen.

Huffman werkte samen met de spil in het schandaal, consultant William 'Rick' Singer, die ook schuld heeft bekend. Ook de man van Huffman, acteur William H. Macy, had contact met Singer, maar die wordt niet vervolgd.

Een andere Hollywood-actrice die terechtstaat in verband met het omkopingsschandaal is Lori Loughlin, die eerder speelde in de serie Full House. Zij wordt ervan verdacht dat ze 500.000 euro smeergeld heeft betaald om haar dochters in het roeiteam van de University of Southern California te krijgen. Eerder zei ze onschuldig te zijn.