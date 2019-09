Banken klaar voor delen betaalgegevens, maar consument wil het (nog) niet

Alhoewel het technische gedeelte achter de schermen nu werkzaam is, merken klanten er nog niets van. Verschillende bedrijven werken aan toepassingen en zijn nog volop in de testfase.

Een van die apps is Peaks, nu alleen onderdeel van de Rabobank-app, die het beleggen van je wisselgeld mogelijk maakt. Ook klanten van andere banken kunnen dat straks doen, maar nu nog niet. "We zijn aan het testen en verwachten begin oktober live te gaan", zegt Tom Arends van de beleggingsapp. Hij merkt dat de verbindingen met de systemen bij de banken nog lang niet altijd stabiel zijn.

Ook ziet hij andere praktische problemen. "Bij ING bijvoorbeeld moet je toestemming geven voor het gebruiken van de data door in te loggen op de website in plaats van de app van de bank. Dat doe je met een username en password die je vaak niet meer gebruikt, omdat bijna iedereen de banken-apps gebruikt. Dat werkt omslachtig. En je moet het ook nog eens iedere 90 dagen doen."

Hij ziet dat het in Nederland overigens nog relatief goed geregeld is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. "Daar is de verscheidenheid aan kwaliteit per bank groot. Bij sommige banken moet je iedere keer dat je de app gebruikt opnieuw toestemming geven. Dat hebben we in Nederland gelukkig niet."

Groot-Brittannië

Volgens EY VODW wordt het nog een hele klus voor de bedrijven om klanten te overtuigen hun data te delen. "Een concreet voordeel van het delen van data lijkt essentieel om de houding van Nederlandse huishoudens te veranderen", aldus Jeroen van der Kroft van EY.

Tom Arends van Peaks maakt zich daarover weinig zorgen. "De praktijk laat zien dat er een enorm verschil zit in wat mensen zeggen en wat ze doen", aldus Arends. "We hadden zelf verwacht veel vragen hierover te krijgen. De praktijk laat zien dat dat niet zo is. Klanten vragen ons juist wanneer het nu eindelijk eens mogelijk is om met hun bank hun wisselgeld te beleggen."

EY verwijst naar Groot-Brittannië waar aanvankelijk ook veel scepsis was tegenover het delen van bankdata. Inmiddels worden er 60 miljoen data-uitwisselingen per maand gedaan. Dat waren er bij de start, een jaar eerder, nog geen 2 miljoen per maand.