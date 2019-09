Uitgelekte Prinsjesdagstukken: economische groei, meer koopkracht

Voor het zevende jaar op rij verwacht het kabinet economische groei. Iedereen gaat er volgend jaar op vooruit. Dat staat in de Macro Economische Verkenningen, de belangrijkste cijfers in de Miljoenennota. Werkenden profiteren het meest.

De uitgelekte Prinsjesdagstukken zijn in handen van de Telegraaf en RTL Nieuws. Nog geen half uur na de uitreiking van de geheime inhoud op usb-sticks aan de fracties van de Tweede Kamer lagen de teksten al op straat.

Economische groei

De percentages van economische groei vlakken wel af, citeert RTL minister Hoekstra van Financiën uit het voorwoord van de Miljoenennota. "Met 1,8 procent dit jaar en 1,5 procent in 2020 zijn deze percentages normaal voor ons land."

"Met deze begroting maken we drie miljard euro extra vrij om de lasten van huishoudens, en met name werkenden, te verlichten en beogen we een betere balans tussen werknemers en zelfstandigen. Ook trekken we extra geld uit voor meer betaalbare woningen, jeugdzorg, defensie en het versneld afbouwen van de gaswinning", zegt Hoekstra in De Telegraaf.

Ouderen

Op zijn wekelijke persconferentie veinsde premier Rutte verbazing over het uitlekken van de stukken: "Nee toch?!" Hij wilde niet vooruitlopen op Prinsjesdag maar ging toch in op vragen over de koopkracht van ouderen. Rutte geeft toe dat die achterblijft bij de koopkracht van werkenden.

"Maar we moeten oppassen dat we niet met belastinggeld gaan compenseren dat bepaalde pensioenfondsen hun uitkeringen niet kunnen laten stijgen." Rutte wijst er op dat het overheidsdeel van de oudedagsvoorziening, de AOW, wel mee stijgt met de prijsstijgingen.

Woningmarkt

Er lekte al eerder nieuws uit over de Prinsjesdag-plannen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd, en krijgen grote internationale bedrijven als Shell en Philips te maken met strengere belastingregels. Ook gaan er miljarden naar de woningmarkt voor nieuwbouwprojecten. De middeninkomens gaan er 2 procent op vooruit.

Dinsdag is het écht Prinsjesdag. U kunt alles bij de NOS volgen op televisie, radio en op nos.nl.