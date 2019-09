Multinationals als Shell moeten winstbelasting gaan betalen

Politieke verontwaardiging

Vorig jaar onthulde dagblad Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. De olie- en gasreus gaf dat in mei in Elsevier Weekblad toe.

De politieke verontwaardiging was groot, in een hoorzitting vroeg de Tweede Kamer om tekst en uitleg over de aantrekkelijke fiscale regelingen.

Slim

Over de winst die Shell Nederland tussen 2016 en 2018 jaarlijks maakte bleek geen belasting te zijn betaald. Dat was geen ontduiking of een truc, maar kon door het slim gebruiken van fiscale regels voor multinationals.

De regels werden bedacht in het kader van industrie-politiek om grote bedrijven naar Nederland te halen en hier te houden, in het kader van economie en werkgelegenheid.

In de video hieronder legt NOS op 3 uit hoe het precies zit, en waarom Nederland deze regelingen heeft getroffen.