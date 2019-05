Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland

Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting. Dat geven president-directeur Marjan van Loon en directeur belastingafdracht Alan McLean van de olie- en gasreus toe in een interview met Elsevier Weekblad.

Nederland kent voor multinationals met een hoofdkantoor in ons land een fiscaal vriendelijke regeling. Tal van kosten voor het hoofdkantoor kunnen worden afgetrokken.

Bij Shell Nederland is de winst die gemaakt wordt (1 miljard euro in 2016 en 1,3 miljard in 2017) verrekend met de kosten, waardoor de winst omsloeg in verlies en over verlies hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden. Shell betaalt alleen vennootschapsbelasting voor de NAM, die voor 50 procent eigendom is van het bedrijf. In 2018 was dat 230 miljoen euro.

Eerlijk belasting

De twee topbestuurders zeggen dat Shell geen misbruik van het belastingsysteem maakt of belastingen ontwijkt, maar gewoonweg de mogelijkheden benut die de fiscale regels bieden. De regels zijn bovendien speciaal opgesteld om grote internationale bedrijven naar Nederland te halen of te houden. "We betalen eerlijk belasting, zowel naar de letter als naar de geest van de wet", aldus McLean.