Knock-out geslagen agent: 'Mijn zoon kwam checken of papa nog wakker was'

De agent die twee weken geleden in Rotterdam van achteren werd neergeslagen nadat hij een trouwstoet aan de kant had gezet, heeft in Jinek voor het eerst in het openbaar verteld over wat hem is overkomen. Hij roept getuigen op om zich te melden. De dader is nog altijd niet gepakt.

De agent, Gert Jan de Jonge, liep door de klap een hersenschudding op. Hij moet daardoor veel rusten en kon niet te lang aanwezig zijn bij de talkshow. "Ik ben nog niet helemaal fit, maar het gaat stukken beter. Ik heb niet meer continu hoofdpijn en ik kan weer een zinnig gesprek voeren, zonder dat mijn vrouw zegt dat ik warrige taal uitsla", zei hij.

Het geweld heeft veel impact op zijn familie. Zo schreef zijn vrouw een emotionele brief waarin ze zich richt tot mogelijke getuigen: "Meld je. Neem je verantwoordelijkheid. Jij, de feestganger die weet wie dit deed."

Dat De Jonge vanwege zijn hersenschudding ieder uur gewekt moest worden, kwam hard aan bij een van zijn jonge zoons, vertelde de agent in de uitzending. "Hij kwam de eerste week met allerlei flauwe smoesjes naar beneden, en toen we ernaar vroegen zei hij dat het was om te checken of papa nog wakker was. Dat is gewoon zielig, dat hoort gewoon niet. Dat neem ik die lui kwalijk."

Bekijk hieronder een fragment van het gesprek met De Jonge in Jinek: