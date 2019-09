Grapperhaus wil dat politie taser krijgt

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil politieagenten uitrusten met een stroomstootwapen. Dat zei hij vanmiddag in een Kamerdebat. "Ik ben ervan overtuigd dat het een goede zaak is dat het wapen er komt, maar we moeten het wel zorgvuldig doen", zei de minister.

Hij noemt de taser een goed wapen dat qua zwaarte tussen de wapenstok en de politiehond in zit. "Het is in proportie een goed middel." In november stuurt Grapperhaus zijn besluit naar de Tweede Kamer. Dan wordt ook bekend op welke termijn de agenten het wapen krijgen en hoeveel stroomstootwapens er worden aangeschaft.

Gezondheidsrisico's

Politieteams in Rotterdam, Zwolle en Amersfoort hebben met het wapen geƫxperimenteerd. Grapperhaus heeft het kenniscentrum WODC onderzoek laten doen naar de gezondheidsrisico's van het stroomstootwapen. Die zijn volgens de minister te overzien. In een motie van Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) wordt de minister gevraagd de politie te instrueren het wapen niet in de GGZ-sector te gebruiken. "De politie moet er op dit punt nog met de GGZ uitkomen." Ook voert de minister komende maand nog gesprekken met de bonden en de politieleiding over de invoering van het wapen.

De korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, eiste vanmorgen in De Telegraaf dat agenten een stroomstootwapen mogen gaan gebruiken. Die eis volgt op een incident vrijdag in Rotterdam, waarbij een agent bewusteloos werd geslagen door een deelnemer aan een trouwstoet. Grapperhaus noemde het geweld "volstrekt onacceptabel" en voegde eraan toe dat geweld tegen politie harder gestraft gaat worden.