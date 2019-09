Trouwstoeten zijn feestje voor de een, flinke overlast voor de ander

Weddingplanner en decorateur Wadei Laroussi begeleidt met zijn bedrijf Basma Weddings wekelijks drie tot zeven stelletjes die in het huwelijksbootje stappen. Ook hij ziet dat status een rol speelt bij Marokkaanse trouwerijen: hoe duurder, exclusiever en extravaganter, hoe beter.

Laroussi snapt dat een voorbijtrekkende stoet voor andere weggebruikers een doorn in het oog kan zijn. "Het is feestelijk bedoeld. Zo'n trouwdag is de mooiste dag van je leven en als bruidspaar wil je aan iedereen laten zien dat je bij elkaar hoort", zegt Laroussi. "Maar als je als voorbijganger in je dagelijkse bezigheden gehinderd wordt door zo'n slinger van auto's, is dat natuurlijk erg vervelend." Yerden is het daar mee eens. "Voor de een is het feestvreugde, maar voor de ander een last."