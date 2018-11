Hele trouwstoet op de bon vanwege asociaal rijgedrag

Een bruiloft is al niet goedkoop en voor de gasten van een bruiloft in Den Haag werd het gisteren extra duur. De stoet van ongeveer vijftien auto's werd aangehouden en bekeurd, nadat de chauffeurs verschillende verkeersovertredingen hadden begaan, zoals door rood rijden, onnodig links rijden en zonder reden met alarmlichten rijden.

"Regelmatig krijgen wij meldingen over trouwstoeten die over de Haagse wegen rijden en daarbij alle regels aan hun laars lappen", meldt de politie op Facebook. "Wegen blokkeren, door rood rijden, toeteren, uit de ramen hangen en nog veel meer hinderlijk gedrag. Nu was het ook weer zover."

Volgens de politie hadden meerdere mensen 112 gebeld vanwege het asociale rijgedrag van de stoet. Agenten konden de trouwstoet -met vooraan een peperdure Maybach- oppikken bij de N44 richting Wassenaar. Daar werden de auto's betrapt op verschillende overtredingen, schrijft Omroep West.

'Rijd gewoon normaal'

In Wassenaar werd de hele stoet aan de kant gezet en hebben alle bestuurders een bekeuring gekregen. "Wij begrijpen dat je in ons werkgebied de mooiste trouwfoto's kunt maken, maar rijd gewoon normaal", aldus de politie.