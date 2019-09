Rotterdam overweegt meldplicht voor trouwstoeten

Volgens Aboutaleb is de verdachte nog altijd niet gepakt. "Ik doe een beroep op de familieleden die betrokken waren bij de optocht om de politie te helpen met het vinden van de dader."

Donderdag praat de Rotterdamse gemeenteraad over het bestrijden van overlast door trouwstoeten. Verschillende partijen hebben al aangedrongen op een vergunningsplicht. Die geldt sinds vorig jaar in Antwerpen. Trouwstoeten moeten daar zes weken van tevoren gemeld worden bij de gemeente. Die heeft ook de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen aan de deelnemers, als er overlast ontstaat. Of Rotterdam ook zo ver wil gaan, moet nog blijken.

Verstandig

Politiebaas Erik Akerboom is alvast positief over een meldplicht om lawaaiige en gevaarlijk rijdende trouwstoeten tegen te gaan. "Het is een groeiend verschijnsel. Inmiddels heeft burgemeester Aboutaleb gezegd de gemeenschap aan te spreken om dit aan banden te leggen en misschien wel aan vergunningsvoorwaarden te binden. Dat zou verstandig zijn."

De Rotterdamse burgemeester kondigde afgelopen week aan dat hij met vertegenwoordigers van verschillende culturele gemeenschappen in gesprek gaat over het fenomeen. "Ik wil duidelijk maken dat we hen nodig hebben om een einde te maken aan dit soort excessen. We gunnen iedereen z'n feestje maar wel ordentelijk en binnen de regels."

Eerder sprak Aboutaleb over een subcultuur onder mensen van vooral Turkse en Marokkaanse afkomst. "Die hebben een beeld van het land van herkomst, waar tot diep in de nacht bruiloftsstoeten door steden rijden, mensen wakker houden en maling hebben aan alles en iedereen. En die denken dat dat hier ook kan."