Aboutaleb wil in gesprek over trouwstoeten na neerslaan agent

"We hebben hier te maken met bijna een soort subcultuur, aangehouden door vooral Turkse en Marokkaanse mensen. Die hebben een beeld van het land van herkomst, waar tot diep in de nacht bruiloftsstoeten door steden rijden, mensen wakker houden en maling hebben aan alles en iedereen. En die denken dat dat hier ook kan."

Gehoorzamen

Aboutaleb wil daar streng tegen optreden. Daarnaast wil hij overtreders duidelijk maken dat de regels voor iedereen gelden. "Er ligt hier ook een taak voor ons om met die gemeenschappen in gesprek te gaan en nog eens duidelijk maken dat we ze een fantastische bruiloft gunnen, maar dat dit zo niet kan in de openbare ruimte. En als dat dan toch gebeurt en je wordt aangesproken door een politieagent, dan hoor je te gehoorzamen."

Morgen is er een gesprek tussen de burgemeester, politie en justitie waarin het incident ter sprake komt.