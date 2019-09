Vrouw van neergeslagen agent roept deelnemers trouwstoet op: meld je

De familie van de agent die vrijdag werd neergeslagen door iemand uit een trouwstoet, roept de dader op zich te melden. In een emotionele brief die is gepubliceerd door RTV Rijnmond schrijft zijn vrouw: "Jij, die van achteren mijn man neersloeg, wees alsjeblieft een echte man." Later schrijft ze: "Meld je. Neem je verantwoordelijkheid. Jij, de feestganger die weet wie dit deed."

Vrijdagmiddag zetten agenten auto's aan de kant na klachten over een overlastgevende stoet met bruiloftsgasten. Omdat een van de mensen uit de stoet zich agressief gedroeg, werd hij aangehouden. Daarop stapte een andere bruiloftsgast uit en sloeg de agent van achteren neer. De agent ging knock-out en liep een hersenschudding op.

Laaiend over de actie

De vrouw van de agent is "laaiend" over de actie. "Ze waren al met 40 tegen 1. Had op het minst het lef gehad om van de voorkant te komen."

Het slachtoffer is drie dagen na het incident nog niet hersteld. Ze zegt dat haar man niet kan slapen door de pijn. Ook hun drie kinderen hebben het er moeilijk mee, zegt ze.

Behalve de dader roept ze ook getuigen op om zich te melden. "Zodat de verdachte aangehouden kan worden en wij dit een plaats kunnen geven."