Politie meldt duizenden gevallen van geweld en agressie tegen agenten

De politie heeft in de eerste helft van dit jaar 5113 gevallen van agressie en geweld tegen politieagenten geregistreerd. Dat blijkt uit een voorlopig overzicht dat overeenstemt met het beeld van de afgelopen jaren.

Normaal gesproken worden de cijfers eens per jaar vrijgegeven, maar de politie brengt de voorlopige cijfers over 2019 nu al naar buiten, omdat de media daar na opvallende geweldsincidenten het afgelopen weekend in Rotterdam naar vroegen.

De politie verdeelt de meldingen van agressie en geweld tegen agenten over ruim dertig rubrieken. Zo werd de rubriek belediging 2080 keer aangekruist, de rubriek bedreiging (woordelijk en fysiek samen) 672 keer, poging tot doodslag 51 keer en poging tot moord 2 keer.

De eenheid Den Haag noteerde het grootste aantal incidenten (851), gevolgd door Rotterdam (808) en Oost-Nederland (792).