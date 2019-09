Drie agenten gewond bij aanhouding in Rotterdam

Drie agenten zijn dit weekend gewond geraakt bij een aanhouding in Rotterdam. Een van hen brak een arm. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet daar onderzoek naar.

Gistermiddag rond 16.30 uur kreeg de politie een melding binnen die ging over fraude met een pinpas bij de betaling van een horloge. Volgens een woordvoerder van de politie is er uiteindelijk een verdachte aangehouden. "Maar dat heeft nogal wat moeite gekost."

Naast de agent die een arm brak bij de arrestatie, liepen twee anderen schaafwonden op. Wat er precies is gebeurd moet nog blijken, onder meer uit camerabeelden. "Het is heel erg triest natuurlijk. Dat staat buiten kijf", zegt de politiewoordvoerder.

Trouwstoet

Een dag eerder ging het in Rotterdam ook al mis toen een agent knock-out werd geslagen door een bruiloftsgast, die meereed in een trouwstoet. Na het opstootje zijn meerdere mensen opgepakt, onder wie de bruidegom, meldt RTV Rijnmond. De politie heeft vandaag laten weten dat de agent nog veel pijn heeft aan zijn nek en hoofd, maar dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. De politie bedankt iedereen voor de vele steunbetuigingen.

In besloten Facebookgroepen uiten veel agenten hun boosheid over wat er is gebeurd, zegt Erwin Koenen van de politievakbond ACP. Volgens hem is het toeval dat beide incidenten in één weekend in één stad plaatsvinden. "Het gebeurt dagelijks, al is het meestal niet zo heftig."

De ACP noemt geweld tegen hulpverleners onacceptabel. De bond pleit er daarom al langer voor om daders niet langer te bestraffen met een taakstraf maar met een celstraf van een paar dagen.