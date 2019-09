Ook PvdA wil basisbeurs voor studenten terug

Leenstelsel

In september 2015 werd het leenstelsel voor studenten op het hbo en de universiteit ingevoerd. De VVD en PvdA hadden dat in 2012 afgesproken in het regeerakkoord van hun kabinet (Rutte II), maar zij hadden geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Met steun van D66 en GroenLinks kwam het leenstelsel er uiteindelijk toch, onder voorwaarde dat bijvoorbeeld de ov-jaarkaart zou blijven bestaan en dat het bespaarde geld zou worden gestoken in de kwaliteit van het onderwijs.